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Похитителя спиртного и продуктов осудили в Пскове на 140 часов исправительных работ

28.05.2019 19:05|ПсковКомментариев: 0

Приговором Псковского городского суда 22-летний житель Пскова признан виновным в мелком хищении чужого имущества и в покушении на подобное преступление. При этом подсудимый ранее уже был подвергнут административному наказанию по ч.2 ст.7.27 КоАП РФ, то есть за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Работниками прокуратуры города Пскова государственное обвинение по уголовному делу поддержано.

Установлено, что в начале марта 2019 года  обвиняемый, находясь в помещении торгового зала магазина АО «Дикси Юг», расположенного на улице Гагарина, 5, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, похитил с торгового стеллажа бутылку «виски Джек Дениелс 40%», бутылку коньяка «Ной традиционный армянский 5 лет 40%» и бутылку коньяка «Наследие веков 40%». Спрятав похищенное имущество под куртку, он прошел расчетно-кассовую зону магазина, не оплатив товар. С похищенным имуществом обвиняемый с места совершения преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению, причинив АО «Дикси Юг» материальный ущерб на общую сумму 1 475 рублей 88 копеек.

Он же в середине марта 2019 года совершил покушение на совершение мелкого хищения имущества (продуктов питания), принадлежащего АО «Дикси Юг» на общую сумму 396 рублей 44 копейки. Однако похищенным имуществом обвиняемый не успел распорядиться по своему усмотрению, так как был задержан сотрудником магазина при выходе из магазина.

В судебном заседании пскович вину признал в полном объеме и заявил о своем раскаянии.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 140 часов обязательных работ.

Теги: #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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