Происшествия

За незаконную продажу водки псковичку оштрафовали на 20 тысяч рублей

Жительницу Пскова оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, 51-летняя женщина не впервые обвиняется в подобном преступлении и ранее уже привлекалась к ответственности.

Приговором Псковского городского суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно, за исключением случаев, предусмотренных ст.151.1 УК РФ).

Будучи привлеченной к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной продукции, в середине января 2019 года, находясь на лестничной площадке первого этажа дома на улице Народной в Пскове, женщина незаконно осуществила розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции в бутылке с этикеткой «Беловежская ледяная водка мягкая» объемом 0,5 литров, являющейся спиртосодержащей и представляющей собой жидкость на основе этилового ректификованного спирта и воды крепостью 36,0%.

В судебном заседании псковичка вину признала в полном объеме и заявила о своем раскаянии.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Работниками прокуратуры города Пскова государственное обвинение по уголовному делу поддержано.