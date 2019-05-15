Происшествия

Псковский бухгалтер два месяца подряд присваивала зарплату сотрудников

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение в отношении 41-летней жительницы Пскова, совершившей присвоение вверенных ей денежных средств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, приговором Псковского городского суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере).

В суде установлено, что в период с января по февраль 2018 года, обвиняемая, являющаяся бухгалтером учреждения Пскова в целях улучшения своего материального положения похищала денежные средства, вверенных ей как бухгалтеру учреждения, предназначенные для выплаты заработной платы сотрудникам учреждения, путем присвоения на общую сумму 275 220 рублей 97 копеек.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств (в том числе частичного возмещения ущерба), назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, а также удовлетворил гражданский иск в размере 175 712,70 рублей.