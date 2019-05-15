Происшествия

Сварочные работы стали причиной пожара в доме на улице Алтаева в Пскове

В 22.26 28 мая поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире в доме на улице Алтаева в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в комнате выгорел пол на площади 1 квадратный метр. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

В 19.20 28 мая в бане на улице Восходной в городе Пскове выгорела парилка по всей площади. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил при эксплуатации печи. Спасена баня.