Происшествия

Сотрудники псковского Россельхознадзора запретили ввоз более 1400 литров лекарственных и 2 тонн инсектицидных средств

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля в МАПП «Убылинка» запрещен ввоз 1425,6 литров лекарственных и 2,005 тонн инсектицидных средств. Лекарственные препараты для ветеринарного применения и средства для борьбы с вредоносными насекомыми, произведенные предприятиями Уругвая, Аргентины, Великобритании, Северной Ирландии, Бельгии и Турции, следовали автомобильным транспортом с территории Латвии в Московскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторы Управления выявили лекарственные препараты для ветеринарного применения, зарегистрированные в Республике Казахстан, оборот которых ограничен на территории РФ в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе: Россельхознадзором введены временные ограничения на ввоз опасных для применения лекарственных препаратов: «Апраксил» страна производства – Китай, «Цеквин LC», «Максифо LC», «Амокслав» - Турция.

Ввоз лекарственных и инсектицидных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.