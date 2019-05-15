Происшествия

Семь артснарядов времен ВОВ обезврежены за сутки в Псковской области

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружены 28 мая в Псковском и Великолукском районах и городе Невеле.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в деревне Подборовье в Псковском районе обезврежен 122-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Кроме того, великолукскими спасателями обезврежены еще шесть артснарядов: на улице Комсомольской в Невеле - пять 122-миллиметровых артснарядов, в деревне Борки Великолукского района - артснаряд калибра 152 мм.