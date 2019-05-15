Происшествия

Более трех центнеров сыра и сосисок без документов вернули в Республику Беларусь сотрудники псковского Россельхознадзора

В минувшие выходные должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Долосцы запрещен ввоз 306 килограммов сыра и сосисок. Продукция белорусских предприятий ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Молодечненский молочный комбинат», ОАО «Молоко», СОАО «Беловежские сыры», ОАО «Слуцкий мясокомбинат» следовала автомобильным транспортом в Санкт-Петербург из Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторами Управления выявлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Должностные лица ведомства также установили факт нарушения правил транспортировки продукции, требующих соблюдения температурного режима – в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение готовой молочной и мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.

По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.