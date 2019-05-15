Происшествия

Из ячейки для хранения вещей в невельском магазине похитили дрель, шлифовальную машину и планшет

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении противоправных деяний на территории области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 28 мая из дома в деревне Великуша Гдовского района свободным доступом совершена кража 60 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлены личности подозреваемых. Это – две безработные жительницы Гдовского района, 1980 и 1985 годов рождения. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.

В Невеле утром 28 мая из ячейки для хранения вещей в магазине на площади Коммуны похищены дрель, угловая шлифовальная машина и планшет. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозревается не работающий местный житель, 1961 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В Себежском районе 27 мая с опоры линии электропередач у деревни Демихово свободным доступом совершена кража электропроводов. В этом противоправном деянии подозревается 40-летний не работающий, судимый житель Пустошкинского района. Он дал признательные показания. Изъято похищенное и специальные лазы. Проводится проверка.