Происшествия

Из дома, горевшего на Чехова в Пскове, спасли трех человек

Из дома, который горел на улице Чехова, 10, в Пскове, пожарные спасли трех человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: группа «Инцидент», в соцсети «ВКонтакте»

Фото: группа «Жесть по-Псковски», в соцсети «ВКонтакте»

«Удалось спасти трех человек, эвакуировать - двух. Опасность представляло собой задымление подъезда, - отметили в управлении. - В подъезде возгорание произошло из-за короткого замыкания в электросчетчике, между 2 и 3 этажами».

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в обеденное время 29 мая.