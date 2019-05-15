Происшествия

Великолучанин перекрасил чужой автомобиль и подделал госномер

Первым заместителем прокурора города утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Великие Луки, обвиняемого в совершении преступления - подделка идентификационного номера, номера транспортного средства в целях эксплуатации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук, в ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 1 октября 2017 до 14 часов 30 минут 9 февраля 2018 житель города Великие Луки, находясь в гараже № 134 ГСК «Реостат» в городе Великие Луки самостоятельно перекрасил не принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-2121», после чего установил поверх участка маркировочной панели кузова фрагмент маркировочной пластины с идентификационным номером и металлическую табличку с номером кузова, прикрепив их с помощью холодной сварки, произведя шпаклевание швов и слесарную обработку, чтобы автомобиль соответствовал паспорту транспортного средства и свидетельству о регистрации автомобиля приобретенного у другого лица.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в особом порядке судебного производства.

Санкция ч.1 ст.326 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.