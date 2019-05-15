Происшествия

12 лет тюрьмы получил великолучанин за сбыт наркотиков под видом курьера

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Великих Лук - одного из участников организованного преступного сообщества, осуществлявшего деятельность по незаконному сбыту синтетических наркотиков на территории Псковской области через нелегальный интернет-магазин и каналы в мессенджере «Telegram».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук, установлено, что указанный гражданин был вовлечен в незаконное распространение наркотических средств в составе преступного сообщества под видом высокооплачиваемой работы курьером (закладчиком). Ему передавались оптовые партии наркотиков, которые расфасовывались и помещались в тайники - «закладки» для их последующего получения клиентами интернет-ресурсов, использовавшихся в схеме незаконного сбыта наркотических средств.

23 мая в отношении данного участника преступного сообщества Великолукским городским судом вынесен обвинительный приговор, которым он признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Наказание в виде лишение определено отбывать в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.