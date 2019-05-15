Происшествия

Перед судом предстанет 26-летний великолучанин, обвиняемый в жестоком убийстве знакомого

Прокуратурой города Великие Луки утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению 26-летнего местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, и убийстве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе предварительного следствия установлено, что в мае 2018 года указанный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате дома по месту жительства, в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ему удары руками и деревянным черенком в область головы и грудной клетки, чем причинил потерпевшему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

Он же, в ноябре 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате дома по месту жительства, с целью убийства нанес этому же гражданину удары руками и ногами в область головы, а затем в гараже руками, ногами и деревянной палкой ударил потерпевшего в голову, туловище. Удары повлекли массивную кровопотерю, повлекшую смерть потерпевшего на месте спустя непродолжительное время.

Санкцией п.«з» ч.2 ст.111 и ч.1 ст.105 УК РФ за совершение данных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, и от шести до пятнадцати лет соответственно.