Происшествия

Уголовный срок получил 57-летний петербуржец за съемку порнографии с участием юной великолучанки

Прокуратурой города Великие Луки утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению 57-летнего жителя Санкт-Петербурга в совершении преступлений - развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершение фото- и видеосъемки несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе предварительного следствия установлено, что в ноябре 2017 года указанный гражданин, находясь с ранее знакомой несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, в предварительно арендованной им квартире, расположенной в Великих Луках, умышленно, с целью удовлетворения своего сексуального влечения и пробуждения у несовершеннолетней интереса к сексуальным отношениям, зная о ее возрасте, без применения насилия руками трогал девочку за грудь, наружные половые органы, а также совершал иные действия сексуального характера.

Кроме этого, указанный гражданин с целью изготовления порнографических материалов, используя имеющийся при нем мобильный телефон, осуществил фото- и видеосъемку последней.