Происшествия

Двое великолучан осуждены за незаконную перевозку из Беларуси более 290 тыс. пачек сигарет

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, совершивших преступление – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, установлено, что указанные граждане в период с 1 января 2017 по 20 июня 2018, в нарушение установленного порядка оборота на территории Российской Федерации табачных изделий, приобрели в Республике Беларусь немаркированные табачные изделия – сигареты с фильтром иностранного производства в количестве 294 659 пачек, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками Российской Федерации, перевезли их в Великие Луки, где хранили в целях последующего сбыта. Ущерб Российской Федерации от их незаконной деятельности мог составить более 30 381 142 рубля.

Подсудимые в полном объеме признали вину в совершенном преступлении, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Приговором Великолукского городского суда мужчины признаны виновными в совершении преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы условно с назначением испытательного срока.

Приговор в законную силу не вступил.