Происшествия

Жительница Пустошкинского района приговорена к исправительным работам за кражу денег у соседки

Прокуратурой района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Пустошкинского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором Опочецкого районного суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

В судебном заседании установлено, что 17 апреля женщина похитила у своей престарелой соседки часть пенсии в размере 8 800 рублей, которые та хранила под матрасом у себя дома.

После совершения кражи подсудимая распорядилась похищенным по своему усмотрению, успев потратить часть денежных средств на приобретение продуктов и алкоголя.

С учетом позиции государственного обвинителя суд и назначил подсудимой наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.