Происшествия

Ударивший участкового пскович оштрафован на 20 тысяч рублей

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя, ударившего полицейского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, установлено, что 14 февраля участковый уполномоченный полиции ОП №2 УМВД России по городу Пскову, будучи одетым в форменное обмундирование сотрудника полиции, для проверки обращения гражданки Н. о неподобающем поведении в быту обвиняемого прибыл в дом 27 по ул. Бастионной. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый нанес участковому уполномоченному полиции один удар кулаком правой руки в лицо, тем самым причинив физическую боль, а, соответственно, применил насилие.

Подсудимый вину признал в полном объеме и заявил о своем раскаянии.

Приговором Псковского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По результатам рассмотрения данного уголовного дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал жителя города Пскова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.