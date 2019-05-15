Происшествия

За совершение 2 фактов незаконного сбыта психотропных веществ псковичка отправится в колонию

За совершение 2 фактов незаконного сбыта психотропных веществ в крупном размере и незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере осуждена жительница города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова, в суде установлено, что в начале и середине июня 2017 года 34-летняя псковичка, являющаяся потребителем наркотических средств и психотропных веществ, не имеющая постоянного источника дохода и желающая получить материальную выгоду, с использованием сети Интернет сбыла двум лицам амфетамин массой 1,85 г и 1,84 г соответственно.

Она же в конце июня 2017 года незаконно приобрела и хранила для личного потребления без цели сбыта наркотическое средство массой не менее 0,239 грамма, что образует значительный размер.

Осужденная в судебном заседании вину в инкриминируемых ей преступлениях, признала полностью, в содеянном раскаялась.

Приговором Псковского городского суда она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере) и преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

По итогам рассмотрения дела, Псковский городской суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.