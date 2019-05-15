Происшествия

Пскович проведет в колонии 7 лет за сбыт и хранение гашиша

За совершение незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере и незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере житель города Пскова приговорен к 7 годам лишения свободы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова, в суде установлено, что в начале февраля 2018 года 28-летний пскович незаконно приобрел у неустановленного лица гашиш, массой не менее 5,09 грамма, что относится к категории значительного размера, которое стал незаконно хранить с целью последующего незаконного сбыта при себе. 9 февраля данное наркотическое средство злоумышленник сбыл другому лицу, у которого оно было изъято сотрудниками полиции.

Он же в начале марта 2018 г., находясь у дома 6 по улице Комдива Кирсанова города Пскова, незаконно приобрел для личного употребления гашиш, общей массой не менее 14,54 грамма.

Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических веществ в значительном размере) и преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере).

По итогам рассмотрения дела Псковский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также наличием смягчающих и отягчающих вину обстоятельств назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.