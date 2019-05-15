Происшествия

Пскович осужден на 200 часов обязательных работ за сбыт охотничьего оружия, найденного у водоема

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.222 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре региона, в суде установлено, что весной 2018 года на берегу одного из водоемов мужчина нашел охотничье гладкоствольное ружье 16 калибра, которое согласно заключению эксперта пригодно для стрельбы.

Обнаруженное оружие мужчина хранил у себя дома по месту жительства до конца июня 2018 года, а после продал своему знакомому за 2 тыс. рублей, тем самым сбыл его.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.