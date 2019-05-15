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В Великих Луках предприниматель вел незаконную деятельность по сбору металлолома рядом с жилыми домами

30.05.2019 10:00|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Великих Лук провела проверку соблюдения законодательства о лицензировании.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что один из предпринимателей в черте жилого микрорайона города Великие Луки принимает и складирует лом черного и цветного металлов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, при этом лицензии на сбор, хранение и переработку лома черных и цветных металлов у него не имеется.

Кроме того, действующим законодательством установлено, что одними из обязательных условий для получения такой лицензии является наличие асфальтированной либо бетонированной площадки для складирования металла, проведение мероприятий по обеспечению взрыво- и радиационной безопасности лома.

В этой связи прокурор Великих Лук обратился в суд с исковым заявлением о признании деятельности предпринимателя по сбору, хранению и переработке лома черных и цветных металлов незаконной и об обязании прекратить данную деятельность.

Требования прокурора судом удовлетворены, ответчик обязан до получения лицензии прекратить функционирование пункта приема металлолома.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города.

Теги: #великие луки #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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