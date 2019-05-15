Происшествия

На улице Свердлова в Пскове горело двухэтажное строение

В 23.28 29 мая поступило сообщение о возгорании в строении в Пскове на улице Свердлова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, в двухэтажном неэксплуатируемом строении выгорело помещение, огнем повреждена кровля. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 01.50 30 мая сгорело бесхозное строение в деревне Шершки в Усвятском районе. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пострадавших нет.

В 02.19 30 мая поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Рожново в Опочецком районе. В бане сгорела кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается. Сотрудниками МЧС спасен жилой дом, пострадавших нет.