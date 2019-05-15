Происшествия

Псковские пограничники изъяли порядка 2400 пачек сигарет на КПП «Шумилкино»

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу табачных изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Оба легковых автомобиля под управлением россиян следовали на выезд из Российской Федерации в сопредельное государство.

В первом случае табачная продукция была упакована в специальные матерчатые чехлы и находилась внутри колес, установленных на автомобиле.

В другом транспортном средстве сигареты выявлены в технологическом пространстве приборной панели, в полости между моторным отсеком и салоном, в спинках передних сидений, в панели между задним сиденьем и багажником, под обшивкой багажного отсека, в подкрылках и сабвуфере.

В общей сложности из указанных полостей специалисты извлекли порядка 2400 пачек табачных изделий.

Сигареты переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения разбирательства.