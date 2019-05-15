Происшествия

Великолучанин лишился 395 тыс рублей, покупая запчасти от «КамАЗа»

Великолучанин лишился денег, покупая запчасти от «КамАЗа». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города Великие Луки, 17 мая местный житель 1974 года рождения у знакомого продавца заказал запчасти от«КамАЗа». В качестве предоплаты он при личной встрече передал продавцу 10 000 рублей.

Спустя время великолучанин перевел своему знакомому оставшуюся сумму. После этого тот пропал, а великолучанин остался без запчастей. Общий ущерб составил 395 тыс рублей. По данному факту проводится проверка.