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Прокуратура выявила нарушения в работе с осужденными в исправительных учреждениях Псковской области

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области проведена проверка соблюдения исправительными учреждениями законодательства о профилактике преступлений и правонарушений среди осужденных. В ходе проведения проверки были выявлены нарушения при организации профилактической работы с осужденными в ФКУ ИК-2 и ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

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В нарушение требований инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом министерства юстиции России (от 20.05.2013, № 72), на заседаниях административных комиссий не обсуждалось поведение осужденных, состоящих на профилактическом учете, эффективность проводимой профилактической работы, не давались конкретные рекомендации по существу возникших проблем.

В связи с выявленными нарушениями уголовно-исполнительного законодательства в адрес начальника УФСИН России по Псковской области внесено представление. Также в адрес начальника ФКУ ИК-2 принесено 12 протестов на решения комиссии по постановке на профилактический учет осужденных. Представление и протесты рассмотрены и удовлетворены. Приняты меры по исключению фактов формального ведения профилактической работы с осужденными.