Происшествия

Задержан великолучанин, подозреваемый в серии краж из дачных домов

Полицией задержан житель Великолукского района, подозреваемый в совершении серии краж имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, из дачного дома в деревне Теренино Новосокольнического района путем выставления оконной рамы были похищены электроплитка, одежда, настольные часы, продукты. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан не работающий, ранее судимый за кражу житель Великолукского района, 1972 года рождения.

Этот мужчина подозревается также в кражах велосипеда, мобильного телефона, цифровой приставки и продуктов питания из домов в ряде деревень на территории Новосокольнического и Великолукского районов. Причиненный ущерб устанавливается. Часть похищенного изъята. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.