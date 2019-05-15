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В Пскове мужчина подозревается в половом сношении с несовершеннолетней

Следственным отделом по г. Пскову следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 18 мая мужчина привел к себе домой в Пскове несовершеннолетнюю, где вступил с ней в половую связь. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, все началось с сообщения в соцсетях, написанного в группе знакомств.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.