Происшествия

На 15 лет лишили свободы жителя Бежаницкого района, совершившего убийство, покушение на убийство и поджог

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Бежаницкого района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 - п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что обвиняемый в июне 2018 года совершил покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти трем лицам, которое при этом не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам; а также он совершил убийство и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба.

Приговором Бежаницкого районного суда обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч.2 ст. 105, ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.