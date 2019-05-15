Происшествия

Росгвардейцы задержали псковичку, подозреваемую в хищении из магазина

29 мая около 08.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на Рижском проспекте в Пскове, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала зарядное устройство для телефона и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.