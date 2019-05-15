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Псковские комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи и управление образования получили штраф за сокрытие информации

Суд наказал штрафом комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Пскова и управление образования администрации Пскова. За то, что ведомства скрывали информацию о своей деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

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Нарушения удалось выявить в ходе проверки, проведенной прокуратурой Пскова. Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Пскова и управление образования администрации Пскова не размещали на сайте администрации муниципалитета информацию о задачах, функциях, статистические данные, сведения об использовании подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств.

В этой связи заместителем прокурора Пскова в отношении должностных лиц комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи и управления образования администрации Пскова возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По решению мирового судьи, Пскова должностные лица органа местного самоуправления привлечены к административной ответственности с назначением наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.