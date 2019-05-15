Происшествия

75 деревьев незаконно вырубили на территории Карамышевского лесничества

Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту незаконной рубки лесных насаждений на землях лесного фонда, расположенных на территории КУ «Псковское лесничество». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведенной проверки установлено, что на территории Карамышевского участкового лесничества КУ «Псковское лесничество» СХПК «Загорье» под видом расчистки земель сельскохозяйственного назначения совершена незаконная рубка 10 деревьев породы «сосна», 2 деревьев породы «ель», 48 деревьев породы «береза», 15 деревьев породы «осина», общим объемом 69,63 куб.м, на землях государственного лесного фонда. При этом законных оснований для рубки деревьев на землях лесного фонда у СХПК «Загорье» не имелось. В результате незаконных действий лесным насаждениям причинен ущерб на общую сумму 454 647 рублей.

Выявленные нарушения послужили основанием для обращения Псковского природоохранного межрайонного прокурора в Псковский районный суд с исковым заявлением в интересах Российской Федерации о взыскании с СХПК «Загорье» причиненного лесному фонду ущерба.

Решением Псковского районного суда Псковской области исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время судебное решение не вступило в законную силу.