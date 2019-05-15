Происшествия

В автомобиле под ковриком эстонец пытался провезти 3 книги, представляющие культурную ценность

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Куничина Гора (российско-эстонская граница) Псковской таможни при таможенном контроле выявлен незадекларированный товар, признанный культурной ценностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Житель Эстонии, въезжая на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на своем автомобиле, не задекларировал и не предъявил таможенному контролю три печатных издания.

Под ковриком багажного отсека были обнаружены: книга на иностранном языке, 1927 года издания, место издания - Таллинн; книга на иностранном языке «Leitfaden fur den ersten Unterricht im Deutschen», 1913 года издания, место издания – Лейпциг; блокнот-ежедневник на иностранном языке с записями карандашом и ручкой внутри, 1938 года издания, место издания - Таллинн. Все издания имеют следы использования: мятые страницы, потертости, следы от воды и плесени.

Гражданин пояснил должностным лицам таможенного органа, что забыл эти издания в автомобиле, и на территории Российской Федерации продавать он их не собирался.

Книги были изъяты и направлены на экспертизу.

По заключению эксперта книга «Leitfaden fur den ersten Unterricht im Deutschen», 1913 года издания, относится к категории культурных ценностей, как печатное издание, созданное более 100 лет назад.

Житель Эстонии при перемещении через таможенную границу ЕАЭС товара не предоставил для таможенного контроля экспертное заключение на право ввоза культурных ценностей, выдаваемое Министерством культуры Российской Федерации, или его территориальными органами, тем самым нарушил порядок перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.