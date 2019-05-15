Происшествия

В Дедовичском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за угрозу убийством

Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Дедовичского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В суде установлено, что 2 апреля текущего года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, в ходе ссоры с сожительницей, с целью напугать и оказать психическое воздействие, взял топор и, держа его в руке, замахнулся на потерпевшую, при этом высказал угрозу убийством.

С учетом позиции государственного обвинителя, совершения преступления в период непогашенной судимости за аналогичное преступление и отрицательных характеристик суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.