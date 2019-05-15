Происшествия

9 лет строгого режима дали псковичу, убившему супругу

35-летнего жителя Пскова осудили на 9 лет в колонии строгого режима, за убийство супруги, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР.

Напомним, 3 марта 2018 года в салоне автомашины такси на улице Декабристов в городе Пскове между супругами на фоне бракоразводного процесса произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил руками 29-летнюю потерпевшую. После этого он перегнал автомашины с телом на Ленинградское шоссе и сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу, где и был вынесен обвинительный приговор.