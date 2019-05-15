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Печорский суд обязал многодетную мать включить в общую долевую собственность на квартиру несовершеннолетних детей

Прокуратура Печорского района провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что местной жительнице - матери троих детей, после рождения второго ребенка Управлением Пенсионного фонда РФ в Печорском районе выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Однако по истечении 6 месяцев после перечисления указанной выплаты из федерального бюджета принятое на себя обязательство по оформлению в общую долевую собственность детей квартиры, приобретенной за счет средств материнского капитала, женщиной не исполнено.

В этой связи прокуратурой района в Печорский районный суд направлено исковое заявление об обязании матери исполнить обязательство по включению в общую долевую собственность на квартиру несовершеннолетних детей.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчицу возложены соответствующие обязанности.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.