Происшествия

Со дня авиакатастрофы у Пскова, повлекшей смерть 14 военнослужащих 334-го авиаполка, прошло 50 лет

Со дня авиакатастрофы у Пскова, в которой погибло 14 членов экипажей самолетов «Ан-12» 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, прошло ровно 50 лет. Об этом Псковская Лента Новостей узнала от достоверного источника, приближенного к вооруженному формированию.

Источник: wikipedia.org

По словам собеседника, 2 самолета полка столкнулись 3 июня 1969 года. Произошло это из-за ошибки руководителя полетами.

В интернете опубликована следующая информация об этой катастрофе: 2 транспортных самолета «Ан-12АП» авиаполка выполняли учебно-тренировочные полеты по маршруту, над микрорайоном Кресты. Тогда небо над аэродромом было полностью затянуто облаками, с нижней границей - 400 метров, видимость - до 10 километров. Самолет под командованием летчика 2-го класса, капитана А. Шаблинова заходил на посадку. Однако руководитель полетов, подполковник Зубков разрешил Шаблинову не совершать плановую посадку, а начать выполнять второй полет, - тем самым нарушил плановую таблицу. Так, экипаж убрал шасси и закрылки, самолет начал набор высоты. В это время к аэродрому подлетал другой «Ан-12», под управлением летчика 1-го класса, командира отряда В. Токарева. Этот самолет, согласно заданию, должен был находиться на высоте круга 600 метров и направляться к первому развороту. Но в 3,5 километрах от аэропорта, на высоте 350 - 400 метров, произошло лобовое столкновение этих 2-х самолетов. После чего оба воздушных судна рухнули на землю и разрушились. Оба экипажа, 14 человек (по 7 человек в каждом) - погибли.

По данным из интернета, согласно заключению следственной комиссии, к катастрофе привело то, что руководитель полетов нарушил свои обязанности, плановую таблицу полетов, когда дал экипажу Шаблинова разрешение на второй полет без запланированной посадки. Помимо этого, руководитель полетов не предупредил экипажи обоих самолетов, что они следуют навстречу друг другу, не потребовал от экипажа Токарева строго выдерживать заданную высоту полета, не следил за местонахождением самолетов по радиолокатору (РТС). Командиры экипажей, в свою очередь, в сложных погодных условиях не соблюдали заданные режимы полета.

Напомним, другая авиакатастрофа, в которой погибло 11 членов экипажа самолета 334-го авиаполка, произошла 8 июля 1993 года. На борту летящего около Крестов самолета «Ил-76» произошел пожар - судно пошло на снижение, но рухнуло в лесу.