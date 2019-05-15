Происшествия

В Невеле женщина перевела интернет-мошенникам 9 тысяч рублей

Межрайонной прокуратурой Невельского района признано законным и обоснованным постановление органа дознания о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, установлено, что 23 апреля неустановленное лицо, используя чужую страницу «ВКонтакте», сообщило жительнице Невельского района заведомо ложные сведения о возникновении у ее брата финансовых проблем, тем самым принудив женщину перевести денежные средства в сумме 9 000 рублей.

Позвонив родственникам, женщина узнала, что веб-страница брата была взломана, и никаких денежных средств брат у нее не просил.

Отделом дознания МО МВД России «Невельский» вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления - мошенничество.

Санкция ч. 1 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты межрайонной прокуратурой на контроль.