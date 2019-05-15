Происшествия

В Красногородске осуществляется сброс сточных вод в ручей, впадающий в реку Синяя

В ходе проведенной природоохранной прокуратурой проверки в деятельности МУП «Красногородское районное многоотраслевое предприятие ЖКХ» выявлены нарушения требований водоохранного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в межрайонной прокуратуре.

В соответствии с действующим законодательством водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований предоставляются в пользование для сброса сточных, в том числе дренажных, вод на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование.

Установлено, что МУП «Красногородское районное многоотраслевое предприятие ЖКХ» осуществляет сброс сточных вод в водный объект – ручей без названия, который далее впадает в реку Синяя.

Вместе с тем в нарушение установленных требований закона у предприятия отсутствуют разрешительные документы на право пользования водными объектами, расположенными на территории Красногородского района.

По результатам проверки в марте 2019 года Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой в Пыталовский районный суд направлено исковое заявление об обязании МУП «Красногородское районное многоотраслевое предприятие ЖКХ» в срок до 31 декабря 2019 года оформить в установленном порядке решение о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод.

Судебным решением от 29 мая исковые требования Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.