Происшествия

В Дно возбуждены дела о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения Эксплуатационным локомотивным депо Дно – структурным подразделением Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (далее – Эксплуатационное локомотивное депо Дно) требований законодательства в сфере безопасности движения на железнодорожном транспорте, сообщили Псковской Ленте Новостей в транспортной прокуратуре.

В ходе проверки выявлены факты использования вагонов-цистерн с отсутствующими техническими паспортами (формулярами), а также нарушения требований, предъявляемых к маркировке железнодорожного подвижного состава.

В этой связи Псковским транспортным прокурором в отношении ответственных должностных лиц Эксплуатационного локомотивного депо Дно возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч. 6 с. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

