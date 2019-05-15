Происшествия

65-летний невельчанин, зарезавший свою сожительницу, отправлен на принудительное лечение

Невельский межрайонный прокурор поддержал в суде постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 65-летнего местного жителя, совершившего убийство.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Невельской прокуратуре, в судебном заседании установлено, что 14 февраля в ночное время суток в помещении жилого дома в деревне Новохованск Невельского района, мужчина в результате возникшей ссоры со своей 62-летней сожительницей нанес ей один удар ножом в область поверхности грудной клетки, причинив последней телесные повреждения, повлекшие смерть.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта у мужчины выявлено психическое расстройство, в момент совершения убийства он не осознавал опасность своих действий.

С учетом позиции межрайонного прокурора и иных заслуживающих внимание обстоятельств, Невельский районный суд освободил указанного мужчину от уголовной ответственности за совершение общественно-опасного деяния, применил в отношении него принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.