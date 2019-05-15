Происшествия

До 4 лет тюрьмы грозит жителю Невельского района за незаконное хранение пистолета-пулемета Шпагина

Прокуратурой Невельского района признано законным и обоснованным постановление органа дознания о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения нарезного огнестрельного оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, установлено, что 23 апреля в ходе осмотра места происшествия в домовладении в деревне Плисса Невельского района у местного жителя обнаружено и изъято огнестрельное оружие.

Согласно заключению эксперта, изъятый предмет представляет собой нарезное огнестрельное оружие - пистолет-пулемет Шпагина калибра 7,62 мм образца 1941 года, технически неисправный, но пригодный для производства одиночных выстрелов.

Отделом дознания МО МВД России «Невельский» вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

Санкция ч. 1 ст. 222 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты межрайонной прокуратурой на контроль.