Происшествия

В Порховском районе в результате пожара погибла пенсионерка

В 04.07 1 июня поступило сообщение о возгорании жилого дома в Порховском районе, в деревне Студенец. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, сгорели жилой дом и надворная постройка под общей кровлей. В результате пожара погибла женщина 1950 года рождения. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя.



В 12.46 1 июня поступило сообщение о возгорании бани в Гдовском районе, в СНТ «Приозерное». В бане огнем поврежден утеплитель на площади 2 кв. м. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

В 22.20 1 июня произошло возгорание строения в Пыталовском районе, в деревне Кострецы. Горело неэксплуатируемое строение размером 45 на 12 метров. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 16.58 2 июня сгорело бесхозное строение на улице Новолесная в Дно. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Погибших и пострадавших нет.