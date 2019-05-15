Происшествия

Два пушкиногорца украли самодельный прицеп от дома в деревне Кошкино

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении хищений имущества на территории области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Гдовском районе в период с 23 мая по 2 июня из дачного дома в деревне Верхоляне путем выставления оконной рамы был похищен велосипед. Возбуждено уголовное дело. В этой краже подозревается не работающий, судимый местный житель 1979 года рождения. Он дал признательные показания. В ходе обыска похищенный велосипед изъят.

А от дома в деревне Кошкино Пушкиногорского района 2 июня около 12 часов свободным доступом похитили самодельный прицеп для перевозки лодки. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, подозреваемые в данном противоправном деянии. Это – двое не работающих жителей Пушкиногорского района 1994 и 1996 годов рождения. Похищенное изъято. Проводится проверка.