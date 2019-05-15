Происшествия

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, задержал гражданина, который подозревается в совершении грабежа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

2 июня около 18 часов в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Великих Луках, неизвестный мужчина с применением насилия открыто похитил спиртные напитки из магазина на улице Малышева и скрылся.

Приметы лица совершившего грабеж, были переданы экипажам вневедомственной охраны.

В ходе отработки территории, у дома на Энгельса подозреваемый был задержан. Им оказался 27-летний житель Республики Карелия.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.