Происшествия

В Усвятском районе пограничники задержали «Мерседес-Бенц» с 14 гражданами Украины

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечены две попытки незаконного пересечения государственной границы группами иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В Усвятском районе задержали автомобиль «Мерседес-Бенц» с 14 гражданами Украины. Иностранцы попытались въехать в Россию с территории Белоруссии в нарушение установленных правил пересечения данного участка границы гражданами третьих стран.

Двух граждан одной из стран Южной Азии задержали в лесу в Печорском районе в пятистах метрах от государственной границы при попытке незаконного убытия в страны Евросоюза.

За совершенные правонарушения задержанные иностранцы привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму порядка 60 тысяч рублей.