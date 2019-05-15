Происшествия

Прекращена авиационная деятельность посадочной площадки ООО «Транснефть-Балтика» в Великолукском районе

Великолукской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения деятельности вертолетной взлетно-посадочной площадки, расположенной в районе деревни Горки Купуйской волости Великолукского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре, установлено, что земельный участок, на котором ООО «Транснефть-Балтика» осуществляется авиационная деятельность, относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и может использоваться исключительно для сельскохозяйственного производства.

Для того, чтобы обязать ООО «Транснефть-Балтика» устранить выявленные нарушения Великолукской транспортной прокуратурой в суд направлено исковое заявление. Решением Великолукского районного суда требования Великолукской транспортной прокуратуры удовлетворены.