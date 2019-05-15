Происшествия

В Пустошкинском районе поджог стал причиной пожара в жилом доме, есть пострадавшие

В 20.50 3 июня поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в Печорах на Садовом переулке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в двухэтажном строении размером 20 на 7 метров на 2 этаже огнем повреждены потолочные перекрытия. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 00.27 4 июня в жилом доме в деревне Гришино в Пустошкинском районе в коридоре огнем повреждены диван и подоконник, в комнате - диван и постельные принадлежности. Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, от огня пострадала также близлежащая баня.

Женщина 1942 года рождения, находившаяся на момент пожара в доме, доставлена в больницу с ожогами 2-й и 3-й степени, мужчина 1964 года рождения также получил ожоги.

Предположительная причина пожара - поджог.