Происшествия

Уголовный розыск продолжает поиски 43-летнего великолучанина, пропавшего в марте

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Андрея Федорова, 1976 года рождения. По имеющимся данным, 22 марта текущего года он ушел из дома по улице Радищева в Великих Луках. И до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: был одет в черную куртку с красными манжетами, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх -матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Федорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.