Происшествия

Жительницу Дновского района оштрафовали на 10 тыс. рублей за незаконную продажу алкоголя

Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Дновского района, которая совершила незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции неоднократно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, 8 февраля в период с 11.00 до 12.15 жительница Дновского района, будучи ранее подвергнута административному наказанию на незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции в виде административного штрафа в размере 15000 рублей, незаконно осуществляла продажу алкоголя объемом 0,62 дм. куб., крепостью 34%.

С учетом позиции государственного обвинителя суд прекратил уголовное дело в отношении нее, назначен штраф в размере 10000 рублей.