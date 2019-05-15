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Происшествия

Псковские приставы отправили на родину троих египтян

04.06.2019 13:54|ПсковКомментариев: 0

Судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Псковской области осуществлено административное выдворение за пределы РФ троих граждан Республики Египет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В России решением суда гражданине Республики Египет были признаны виновными в совершении административных правонарушений. Они были задержаны без документов на право нахождения в пограничной зоне (индивидуального пропуска). Указанные граждане прибыли в пограничную зону с целью убытия в страны Европы.

Все правонарушители были наказаны административными штрафами по 500 рублей и административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Административное выдворение иностранных граждан было осуществлено судебными приставами по ОУПДС группы быстрого реагирования специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области.
Из Санкт-Петербурга, аэропорта «Пулково» - иностранные граждане были отправлены каждый до своей исторической Родины.

Теги: #УФССП России по Псковской области #пристав
Источник: Псковская Лента Новостей
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