Происшествия

«Снятие порчи» обошлось пожилой великолучанке в 2 млн рублей

В Великих Луках полиция устанавливает обстоятельства мошенничества, совершенного в отношении пожилой местной жительницы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках 29 мая на улице к пенсионерке подошла неизвестная гражданка. Она заявила, что видит на великолучанке порчу и готова ее снять. Они зашли к пенсионерке в квартиру дома по улице Я.Арно, где та живет одна. Здесь незнакомка сказала, что для успешного осуществления всей процедуры потребуются финансовые вложения. Хозяйка деньги дала.

И в результате различных манипуляций гостья завладела денежными средствами «пациентки» в сумме более двух миллионов рублей, а затем скрылась. Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. К сожалению, пенсионерка плохо помнит все детали произошедшего и не может подробно описать приметы злоумышленницы.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям региона быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными и не идти на поводу у незнакомцев, которые могут представляться магами или целителями. И ни в коем случае нельзя приглашать случайных знакомых к себе домой, показывать при этом деньги или ценности. Тем более, в отсутствие родных и близких.